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DZ BANK

K+S Halten

16:26 Uhr
K+S Halten
Aktie in diesem Artikel
K+S AG
14,61 EUR 0,00 EUR 0,00%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für K+S auf "Halten" mit einem fairen Wert von 15,25 Euro belassen. Die angekündigte Übernahme des Salzgeschäfts des polnischen Chemieunternehmens Qemetica sei ein strategisch sinnvoller Schritt und erfolge zu einem angemessenen Preis, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Transaktion mache die Kasseler etwas unabhängiger vom Auf und Ab des volatilen Kalipreises und verleihe dem Salzgeschäft eine stärkere Osteuropa-Note./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S

Zusammenfassung: K+S Halten

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
14,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
14,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

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EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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