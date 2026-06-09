K+S Aktie
Marktkap. 2,46 Mrd. EURDiv. Rendite 0,56%
WKN KSAG88
ISIN DE000KSAG888
Symbol KPLUF
K+S Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für K+S auf "Halten" mit einem fairen Wert von 15,25 Euro je Aktie belassen. Der Düngerkonzern habe erfolgreich Wandelanleihen zur Finanzierung der Qemetica-Salt-Akquisition platziert, schrieb Axel Herlinghaus am Mittwoch. Er sprach von einem geschickten Zug. Vorteilhafte Konditionen sicherten einen signifikanten Zinsvorteil gegenüber einer klassischen Anleihe./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: K+S
Zusammenfassung: K+S Halten
|Unternehmen:
K+S AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
13,06 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
13,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Axel Herlinghaus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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