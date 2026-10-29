Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 14,48 Mrd. EURKGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
AI Analyse
Knorr-Bremse Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 95 auf 94 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Bewertung erreiche langsam ein vernünftiges Niveau, schrieb Vlad Sergievskii am Donnerstag. Die Wachstumsprobleme hielten aber an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Underweight
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
94,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
88,60 €
|Abst. Kursziel*:
6,09%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
88,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,58%
|
Analyst Name:
Vlad Sergievskii
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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