MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Der Immobilienkonzern sei gut in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zu den Halbjahreszahlen könnte die Bewertung der Immobilien weiter steigen./la/mis