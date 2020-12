FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für LEG von 135 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke Dynamik in der Bewertung des Immobilienkonzerns LEG dürfte sich 2021 fortsetzen, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/ck