FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Lufthansa nach erneuter Senkung der Unternehmensziele von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 26 auf 18 Euro gesenkt. Die zweite Gewinnwarnung binnen zwei Monaten habe unterstrichen, dass die Fluggesellschaft ihre Heimatmärkte wegen der Konkurrenz durch Billigflieger nur mit niedrigeren Ticketpreisen verteidigen könne, schrieb Analyst Malte Schulz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Europa leide der Markt an Überkapazitäten. Die Nachfrage auf Langstrecken allein sei nicht ausreichend, um dies aufzufangen./tih/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2019



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.