NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach detaillierten Zahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4,75 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis der Fluggesellschaft habe dem bereits vorab gemeldeten Eckwert entsprochen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick aber sei gleichwohl optimistisch, da die Europäer weiterhin Flüge buchten./la/jha/