LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa nach einem Analystenwechsel auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5,20 Euro belassen. Dies schrieb der neu zuständige Analyst Willi Ruppricht in einer am Montag vorliegenden Studie. Parallel betonte er in einer zweiten Studie zu europäischen Transport-Aktien, im Airline-Segment bevorzuge er weiter Unternehmen mit einer starken Bilanz. Seine wichtigsten Empfehlungen seien vor diesem Hintergrund Ryanair und Jet2 sowie Wizz Air im erweiterten Kreis./tih/jha/