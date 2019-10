NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat LVMH mit Blick auf Übernahmegespräche mit Tiffany auf "Outperform" mit einem Kursziel von 415 Euro belassen. Unter dem Dach des europäischen Luxusgüterkonzerns würde der US-Juwelier ein besseres Unternehmen werden und seine Wettbewerbsfähigkeit stärken, schrieb Analyst Rogerio Fujimori am Montag in einer ersten Reaktion, die sich noch auf unbestätigte Presseberichte bezog. Auch für LVMH wäre ein solcher Schritt strategisch sinnvoll./gl/ajx



