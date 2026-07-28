Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 44,63 Mrd. EURKGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Während das Pkw-Geschäft unter massivem Druck in China leide, hätten die Segmente Vans und Financial Services sowie der Cashflow des Autobauers überzeugt, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
47,43 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
47,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Punzet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|14:26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|14:26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|14:26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets