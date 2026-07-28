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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

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47,20 EUR +0,49 EUR +1,04 %
STU
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 44,63 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
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DZ BANK

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen

14:26 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
47,20 EUR 0,49 EUR 1,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Während das Pkw-Geschäft unter massivem Druck in China leide, hätten die Segmente Vans und Financial Services sowie der Cashflow des Autobauers überzeugt, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
47,43 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
47,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Punzet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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