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Symbol NSRGF

Barclays Capital

Nestlé Equal Weight

09:01 Uhr
Nestlé Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
85,55 EUR 1,16 EUR 1,37%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 86 Franken auf "Equal Weight" belassen. Warren Ackerman widmete sich in seiner am Mittwoch veröffentlichten Analyse dem Bereich Consumer Health innerhalb der europäischen Konsumgüterbranche, also dem Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten. Hier werde das Wachstum vor allem von den Preisen bestimmt, die "Gewinner" unterschieden sich allerdings durch den Absatz. Ackermans Top-Favoriten heißen Unilever, Danone und Haleon. Für Beiersdorf strich er derweil seine Empfehlung./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 02:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Equal Weight

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
86,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
77,73 CHF		 Abst. Kursziel*:
10,64%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,67 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

09:01 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
03.06.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.05.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
22.05.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
27.04.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
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