Jefferies & Company Inc.

Netflix Buy

11:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Er bewerte die Lage beim Streaming-Dienst im zweiten Quartal als neutral, schrieb James Heaney in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Kurzfristig fehle es der Aktie an Kurstreibern. Seine Kaufempfehlung basiere auf den langfristigen Aussichten./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 22:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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