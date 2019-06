FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Novo Nordisk nach den jüngsten Kursgewinnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 355 auf 345 dänische Kronen gesenkt. Das Wachstumspotenzial des Pharmakonzerns sei im Kurs mittlerweile ausreichend eingepreist, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem schätzt er die Möglichkeiten des Unternehmens, das Potenzial bei bestimmten Diabetesmedikamenten vollständig auszuschöpfen, eher zurückhaltend ein. Der Preissetzungsspielraum etwa bei oral verabreichten Semaglutide sei nämlich begrenzt./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2019 / 03:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.