ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 630 dänische Kronen belassen. Analyst Michael Leuchten schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von klaren Hinweisen, dass das Abnehmmittel Wegovy von Novo Nordisk auf dem US-Markt verstärkt bei Übergewicht verschrieben wird. Es gebe für das Mittel aber noch Hürden, die der Pharmakonzern so leicht nicht überspringen dürfte. Der US-Markt für Mittel gegen Übergewicht scheine aber in Gang zu kommen, er sei mindestens drei Mal so groß wie der für Medikamente gegen Diabetes./bek/ajx