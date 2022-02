LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 750 dänische Kronen belassen. Das Management des dänischen Insulinherstellers habe bei der Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen für 2021 optimistisch geklungen, was die Probleme der Lieferketten betreffe, schrieb Analystin Emily Field in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Sorgen in Hinblick darauf sollten daher nur kurzfristiger Natur sein./mf/mis