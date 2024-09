RBC Capital Markets

Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien nach Treffen mit Investoren auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 US-Dollar belassen. Er halte an seiner positiven Einschätzung des Düngemittelkonzerns als defensives Rohstoffunternehmen fest, das günstig bewertet sei und über den gesamten Zyklus hinweg einen soliden freien Barmittelzufluss erwirtschaften könne, schrieb Analyst Andrew Wong in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management fokussiere sich beim Durchschreiten der Talsohle in der Branche auf die Optimierung der Geschäftsabläufe, Kostensenkungen und wertsteigernde Wachstumsinvestitionen./la/tih

