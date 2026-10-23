Oracle Aktie
Marktkap. 348,25 Mrd. EURKGV 38,74 Div. Rendite 0,89%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
AI Analyse
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Oracle von 240 auf 206 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Investorentag am 29. Oktober falle in eine Zeit reger Diskussionen um die Zukunft der KI-Infrastruktur, schrieb Gabriela Borges in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie erwartet Signale, wie nachhaltig die hohe Kundennachfrage sein dürfte und wie erfolgreich die Monetarisierung./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 18:28 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Buy
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 206,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 125,54
|Abst. Kursziel*:
64,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 127,54
|Abst. Kursziel aktuell:
61,52%
|
Analyst Name:
Gabriela Borges
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 258,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Oracle Corp.
|15:31
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
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|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
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|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|15:31
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.12.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.19
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
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|12.08.26
|Oracle Sector Perform
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|05.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets