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Oracle Aktie

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Marktkap. 348,25 Mrd. EUR

KGV 38,74 Div. Rendite 0,89%
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Symbol ORCL

AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Oracle Buy

15:31 Uhr
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
Oracle Corp.
113,70 EUR 2,12 EUR 1,90%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Oracle von 240 auf 206 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Investorentag am 29. Oktober falle in eine Zeit reger Diskussionen um die Zukunft der KI-Infrastruktur, schrieb Gabriela Borges in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie erwartet Signale, wie nachhaltig die hohe Kundennachfrage sein dürfte und wie erfolgreich die Monetarisierung./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 18:28 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Buy

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 206,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 125,54		 Abst. Kursziel*:
64,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 127,54		 Abst. Kursziel aktuell:
61,52%
Analyst Name:
Gabriela Borges 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 258,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

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Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.