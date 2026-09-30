Philips Aktie
Marktkap. 21,04 Mrd. EURKGV 24,54 Div. Rendite 3,66%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
AI Analyse
Philips Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Für die Quartalszahlen des Medizintechnikkonzerns am 3. November lägen seine Schätzungen für den Umsatz knapp und für das bereinigte Ergebnis (Ebita) etwas deutlicher unter den Konsensprognosen, schrieb David Adlington in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Dass das dritte Quartal mäßig ausfallen werde, dürfte den Markt nicht überraschen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 18:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Neutral
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
23,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
21,85 €
|Abst. Kursziel*:
7,55%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
21,79 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,85%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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