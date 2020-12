Aktie in diesem Artikel Philips N.V. 45,17 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Aktie der Niederländer gehöre zu ihren Favoriten unter den Medizintechnik-Herstellern, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Expertin sieht über alle Geschäftsbereiche hinweg signifikante Wachstumschancen. Mit der starken Position bei medizinischen Geräten und Softwarelösungen sollte der Konzern von den wichtigsten Trends in der Gesundheitsindustrie der kommenden Jahrzehnte profitieren./tav/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.