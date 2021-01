FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Prosus mit "Buy" und einem Kursziel von 125 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft sei ein in Europa einzigartiges Investment für Anleger, die am chinesischen Wachstum und an der Digitalisierung der globalen Wirtschaft partizipieren wollen, schrieb Analyst Jerome Bodin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Prosus dürfte im laufenden Jahr eigene Aktien zurückkaufen und weitere Zukäufe tätigen./edh/ag