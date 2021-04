ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus mit Blick auf einen Verkauf von Tencent-Aktien auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Mit dem Erlös könne die Beteiligungsgesellschaft eigene Aktien zurückkaufen, möglicherweise über Jahre hinweg, schrieb Analyst John Kim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen könne die Erlöse auch in Wachstum und Akquisitionen investieren./bek/ag