ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Prosus von 123 auf 116 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst John Kim passte sein Bewertungsmodell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an die aktuellen Schätzungen und Kurse für das Portfolio der Internet-Beteiligungsgesellschaft an. Er bleibt bei seiner Kaufempfehlung angesichts des Abschlags auf die Bewertung des chinesischen Internetkonzerns Tencent./ag/ajx