ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Prosus anlässlich der 1,8 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Stack Overflow auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Die bisher teuerste Akquisition in der Geschichte der Beteiligungsgesellschaft stärke deren Bildungstechnologie-Geschäft (EdTech), schrieb Analyst John Kim in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ajx