ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus angesichts einer geplanten Anteilsaufstockung an Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Prosus habe nach dem Deal noch immer rund vier Milliarden US-Dollar Barmittel, schrieb Analyst John Kim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/bek