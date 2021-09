ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Zukauf des Unternehmens Billdesk sei teuer aber strategisch, schrieb Analyst John Kim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er halte an seiner Kaufempfehlung für die Beteiligungsgesellschaft fest angesichts des Abschlags im Verhältnis zur Kernbeteiligung Tencent. Im Moment sieht er eine attraktive Einstiegsgelegenheit./tih/gl