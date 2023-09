UBS AG

Prosus Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die bevorstehende Auflösung der Überkreuzbeteiligungen werde die Konzernstruktur der Internet-Beteiligungsgesellschaft vereinfachen, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der 12. September werde der letzte Tag sein, an dem Prosus vor den anstehenden Änderungen an den Börsen in Südafrika gehandelt werde, und der 13. September der letzte Tag an der Euronext Amsterdam. Vom 18. September an seien dann die neuen Prosus-Aktien an den jeweiligen Börsen notiert./ck/tih

