FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Qiagen von 33,00 auf 23,90 Euro gesenkt , aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die schwachen Quartalszahlen des Gendiagnostik- und Biotechnologieunternehmens und der Rücktritt von Vorstandschef Peer Schatz ließen Zweifel an den sehr optimistischen Mittelfristzielen aufkommen, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies spiegele sich auch im aktuellen Kurssturz wider. Kürten kappte seine Wachstumserwartung von 2020 an und geht nun auch von einer schwächeren operativen Profitabilität aus./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 15:35 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2019 / 15:39 / MESZ





