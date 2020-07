ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Sven Weier in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Der Experte glaubt bei dem Autozulieferer und Rüstungskonzern weiter an steigende Nachfrage seitens der Bundeswehr und ihrer Bündnispartner./ag/tih