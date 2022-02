NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit steigenden Gas- und Emissionspreisen. Die jüngsten Entwicklungen seien eine gute Nachricht seien für Aktivitäten im Bereich der Erzeugung grünen Wasserstoffs./tih/mis