MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das dritte Quartal des Stahlkonzerns habe den Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die gute Entwicklung der Ergebnisse dürfte bis in das kommende Jahr hinein anhalten. Die Margen sollten sich durch verstärkte Maßnahmen für schwächere Geschäftsbereiche verbessern./mf/mis