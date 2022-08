Aktie in diesem Artikel Salzgitter 24,68 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Salzgitter auf "Halten" mit einem fairen Wert von 26 Euro belassen. Insbesondere dank stark gestiegener Stahlpreise habe der Konzern ein Rekordergebnis erzielt und die bereits optimistischen Erwartungen damit noch übertroffen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie zu den endgültigen Zahlen für das zweite Quartal. Doch nachdem die Stahlpreise in Europa zuletzt wieder spürbar gesunken seien, rechne er im weiteren Jahresverlauf mit einem Rückgang der Margen./gl/he