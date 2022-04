ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sanofi vor Zahlen von 122 auf 121 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analystin Laura Sutcliffe rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie damit, dass für Anleger des Pharmakonzerns eher langweilige Monate bevorstehen. Das dürfte das Verlangen nach der Aktie aber nicht schmälern, mit ihr bekämen Anleger Wachstum zu einem akzeptablen Preis. Sie sieht noch Potenzial, was die Marge betrifft./tih/edh