FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Sanofi auf "Sell" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Investorentag der Impfstoffsparte habe teils beruhigen können, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf den Wettkampf zwischen klassischem Ansatz und mRNA-Seren. Er habe aber auch Risiken aufgezeigt, da der erste mRNA-Kandidat der Franzosen in der Phase I bislang weder gegen Covid-Viren noch gegen Grippeviren wirklich überzeugt habe./ag/bek