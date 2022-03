FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sanofi von 80 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis äußerte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Erwartungen an ein Immunologie-Event am kommenden Dienstag. Er erhöhte seine Umsatzerwartungen an das Medikament Dupixent etwas. Dies wirke sich auch auf Konzernebene positiv aus. Insgesamt bleibt er aber vorsichtig gestimmt für den Pharmakonzern, dessen Wachstum mittelfristig wohl begrenzt bleibe./tih/gl