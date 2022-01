MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Die Transformation des Geschätfsmodells von SAP gewinne an Dynamik, schrieb Analyst Knut Woller in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Anteil von Cloud-Aufträgen mit einem Volumen von mehr als fünf Millionen Euro sei deutlich gestiegen./bek/zb