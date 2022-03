ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP angesichts des angekündigten Abschieds des Finanzchefs auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Analyst Michael Briest glaubt in einer am Montag vorliegenden Studie, dass der Softwarekonzern sowohl eine interne als auch eine externe Nachfolge in Erwägung ziehen wird. Die Reaktion von Anlegern sollte aber negativ ausfallen, denn Luka Mucic sei für Investoren ein anziehender Faktor gewesen. Anleger könnten nun befürchten, dass die Mittelfristziele von SAP nochmals umformuliert werden./tih/eas