LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat SAP nach Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Die Erwartungen an den Softwarekonzern seien bereits im Vorfeld gesunken, sodass die Enttäuschung beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) nicht ganz so deutlich ausgefallen sei, schrieb Analyst James Goodman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der gesenkte Ergebnisausblick habe zwar überrascht. Doch er sehe das Risiko einer weiteren Senkung, falls sich die Lizenzeinnahmen nicht stabilisierten./gl/bek