FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für SAP nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 128,30 Euro belassen. Die Ergebnisse im Schlussquartal hätten leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das Jahr 2021 decke sich aber mit seinen und den Markterwartungen. Den nächsten Kurstreiber für die Aktie sieht er in dem geplanten Börsengang von Qualtrics./tih/he