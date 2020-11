NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für SAP nach Zahlen von 145 auf 159 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein starkes zweites Quartal sei für den Softwarekonzern eine gute Ausgangsposition, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Teil-Börsengang der Tochter Qualtrics bringe Potenziale mit sich./tih/ajx