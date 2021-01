NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SAP angesichts des näher rückenden Börsengangs der US-Tochter Qualtrics auf "Outperform" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Der Schritt sei sowohl für den Softwarekonzern als auch Qualtrics vielversprechend und komme schneller als von den meisten erwartet, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Montag vorliegenden Studie. Das könnte 2021 einer der ersten Tech-Börsengänge werden./tih/mis