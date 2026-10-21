Sartorius Stedim Biotech Aktie
Marktkap. 20,92 Mrd. EURKGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Symbol SDMHF
Sartorius Stedim Biotech Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Richard Vosser geht in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung zu Stedim und dem Mutterkonzern Sartorius nicht davon aus, dass sich die Konsensschätzungen nach den Resultaten groß verändern werden. Stedim habe die Erwartungen in etwa erfüllt. Ermutigend sei aber das operative Wachstum von Sartorius in der Biprocess-Solutions-Sparte, die von Stedim geprägt ist./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:23 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
260,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
213,80 €
|Abst. Kursziel*:
21,61%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
212,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,18%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
242,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:21
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:21
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.24
|Sartorius Stedim Biotech Underperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
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|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets