ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Schaeffler vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Analyst Richard Carlson erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie für das dritte Quartal seine Erwartungen an das Geschäft mit der Automobilindustrie. Damit reflektiere er das starke Wachstum der Automobilproduktion und die Erholung in China. Dies werde aber aufgezehrt durch eine schwächere Perspektive für das Schlussquartal./tih/stk