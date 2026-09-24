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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Schaeffler Neutral

11:21 Uhr
Schaeffler Neutral
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler von 10 auf 8,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi kappte seine Schätzungen am Samstag im Nachgang einer Telefonkonferenz mit dem Finanzchef etwas. Er trug damit dem schwierigen Automarkt Rechnung. Robotik und Rüstung hätten im Gespräch diesmal nicht im Vordergrund gestanden./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 22:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Neutral

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
6,53 €		 Abst. Kursziel*:
30,17%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
6,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,38%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

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11:16 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
23.09.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
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