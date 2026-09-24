Schaeffler Aktie
Marktkap. 6,26 Mrd. EURDiv. Rendite 3,59%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
AI Analyse
Schaeffler Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler von 10 auf 8,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi kappte seine Schätzungen am Samstag im Nachgang einer Telefonkonferenz mit dem Finanzchef etwas. Er trug damit dem schwierigen Automarkt Rechnung. Robotik und Rüstung hätten im Gespräch diesmal nicht im Vordergrund gestanden./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 22:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Neutral
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
8,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
6,53 €
|Abst. Kursziel*:
30,17%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
6,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,38%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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