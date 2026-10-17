SpaceX Aktie
Marktkap. 1,77 Bio. EUR
WKN A42D4F
ISIN US84615Q1031
Symbol SPCX
AI Analyse
SpaceX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 248 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Mit dem "Association of the US Army"-Treffen in der vergangenen Woche habe das größte Armeeereignis des Jahres mit über 700 Unternehmen stattgefunden, schrieb Douglas Harned am Montag. Das Führungspersonal von US-Armee und Pentagon habe die neue Herangehensweise unterstrichen, wie mehr Zugang für neue Wettbewerber, offene Architekturen, das "Recht auf Reparatur" und die Vermeidung von sehr teuren "exquisiten" Lösungen. Zudem sei der hohe Bedarf an Munition und Raketen betont worden./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 01:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SpaceX Outperform
|Unternehmen:
SpaceX
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 248,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 146,03
|Abst. Kursziel*:
69,83%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 145,35
|Abst. Kursziel aktuell:
70,62%
|
Analyst Name:
Douglas S. Harned
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 229,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
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