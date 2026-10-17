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Symbol SPCX

AI Analyse

Bernstein Research

SpaceX Outperform

08:31 Uhr
SpaceX Outperform
Aktie in diesem Artikel
SpaceX
131,98 EUR 2,56 EUR 1,98%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 248 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Mit dem "Association of the US Army"-Treffen in der vergangenen Woche habe das größte Armeeereignis des Jahres mit über 700 Unternehmen stattgefunden, schrieb Douglas Harned am Montag. Das Führungspersonal von US-Armee und Pentagon habe die neue Herangehensweise unterstrichen, wie mehr Zugang für neue Wettbewerber, offene Architekturen, das "Recht auf Reparatur" und die Vermeidung von sehr teuren "exquisiten" Lösungen. Zudem sei der hohe Bedarf an Munition und Raketen betont worden./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 01:49 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SpaceX Outperform

Unternehmen:
SpaceX		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 248,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 146,03		 Abst. Kursziel*:
69,83%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 145,35		 Abst. Kursziel aktuell:
70,62%
Analyst Name:
Douglas S. Harned 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 229,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SpaceX

08:31 SpaceX Outperform Bernstein Research
09.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
30.09.26 SpaceX Buy UBS AG
30.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
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