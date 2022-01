ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für STMicroelectronics unter einem neuen Analysten von 49,50 auf 60,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der nun verantwortliche Adithya Metuku hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen bis 2024 an. Der Markt unterschätze das Wachstums- und Profitabilitätspotenzial./ag/mis