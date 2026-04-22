UBS AG

STMicroelectronics Buy

13:56 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Halbleiterkonzerns habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Er geht davon aus, dass die durchschnittliche Analystenprognose für den Gewinn je Aktie im Gesamtjahr 2026 steigen wird./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com