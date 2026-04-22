STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 33,43 Mrd. EURKGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Halbleiterkonzerns habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Er geht davon aus, dass die durchschnittliche Analystenprognose für den Gewinn je Aktie im Gesamtjahr 2026 steigen wird./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,44 €
|Abst. Kursziel*:
-23,35%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-23,72%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|JP Morgan Chase & Co.
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