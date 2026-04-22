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Marktkap. 33,43 Mrd. EUR

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WKN 893438

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ISIN NL0000226223

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Symbol STMEF

UBS AG

STMicroelectronics Buy

13:56 Uhr
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
40,64 EUR 2,60 EUR 6,82%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Halbleiterkonzerns habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Er geht davon aus, dass die durchschnittliche Analystenprognose für den Gewinn je Aktie im Gesamtjahr 2026 steigen wird./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,44 €		 Abst. Kursziel*:
-23,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-23,72%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

13:56 STMicroelectronics Buy UBS AG
09:11 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
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