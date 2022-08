FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Swiss Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Das Rückversicherungsgeschäft in den Bereichen Schaden/Unfall sowie Leben/Gesundheit sei in Ordnung gewesen, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Montag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht./ag/ngu