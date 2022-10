FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Swiss Re von 95 auf 85 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der europäische Versicherungssektor schlage sich bislang in diesem Jahr besser als der breite Aktienmarkt, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Montag vorliegenden Studie. Er brachte seine Erwartungen und damit auch die Kursziele auf den neuesten Stand./tih/stw