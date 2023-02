UBS AG

Swiss Re Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Swiss Re von 77 auf 82 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Gemessen am Jahr 2023 sei die Aktie des Rückversicherers hoch bewertet, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anleger müssten sich schon an 2024 orientierten, um wieder Anziehungspunkte zu finden. Seine Bedenken hinsichtlich der Risikovorsorge, der Verschuldung und des Katastrophenbudgets hätten Bestand. Seine Erwartungen an den Gewinn je Aktie passte er aber leicht nach oben an./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2023 / 20:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2023 / 20:30 / GMT

Bildquellen: Swiss Re