Symrise Aktie
Marktkap. 12,32 Mrd. EURKGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
AI Analyse
Symrise Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach Gesprächen mit dem Management anlässlich der jüngsten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Dank einer günstigeren Wechselkursentwicklung habe er seine Schätzung für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr leicht angehoben, schrieb Edward Hockin in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der Experte rechnet bis 2027 mit einer anhaltend soliden Entwicklung in den Bereichen Duftstoffe sowie Lebensmittel und Getränke und mit einer schrittweisen Verbesserung im Geschäftsfeld Haustierpflege, zusätzlich zu einer gewissen Preisverbesserung angesichts eines von Inflation geprägten Umfelds bei den Vorlaufkosten./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Overweight
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
91,86 €
|Abst. Kursziel*:
8,86%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
91,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,79%
|
Analyst Name:
Edward Hockin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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