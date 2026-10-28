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Symbol SYIEF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Symrise Overweight

18:51 Uhr
Symrise Overweight
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
91,92 EUR 2,06 EUR 2,29%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach Gesprächen mit dem Management anlässlich der jüngsten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Dank einer günstigeren Wechselkursentwicklung habe er seine Schätzung für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr leicht angehoben, schrieb Edward Hockin in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der Experte rechnet bis 2027 mit einer anhaltend soliden Entwicklung in den Bereichen Duftstoffe sowie Lebensmittel und Getränke und mit einer schrittweisen Verbesserung im Geschäftsfeld Haustierpflege, zusätzlich zu einer gewissen Preisverbesserung angesichts eines von Inflation geprägten Umfelds bei den Vorlaufkosten./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Overweight

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
91,86 €		 Abst. Kursziel*:
8,86%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
91,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,79%
Analyst Name:
Edward Hockin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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